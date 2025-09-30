VALE: Fogo em mata se alastra e atinge muro de condomínio de luxo

O incêndio de grandes proporções que consome área de mata em Caçapava desde o final da tarde de segunda-feira (29) segue sem controle no bairro Guamirim, próximo a condomínios residenciais.
A Defesa Civil da cidade confirmou que as chamas atingiram o muro de um condomínio de luxo na localidade.
“Estamos aqui no muro contendo as chamas. Sem risco à residência. Bombeiros e Defesa Civil no local”, disse Fernando Cunha, coordenador da Defesa Civil de Caçapava. Segundo ele, as chamas ainda estão "muito fortes".
Moradores alertam para o risco. “Agora o fogo está no muro do condomínio. Pegou no canavial e está sem controle”, disse uma moradora do condomínio Ecopark Bourbon, pela rodovia João do Amaral Gurgel.
Uma área de 370 mil metros quadrados de vegetação já foi atingida pelo incêndio, que dura cerca de 20 horas. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas (veja vídeo).
Ainda há muita fumaça na região e três pontos ativos de fogo: um na parte baixa, que deve se extinguir ao chegar ao brejo, outro na parte alta e outro nas proximidades de uma plantação de cana de açúcar, que é o de maior risco de alastramento.
A maior dificuldade para conter as chamas é que há um “colchão” de vegetação por volta de 70 a 80 cm de altura, fazendo com que a água jogada tenha dificuldade para penetrar na vegetação e alcançar a base das chamas.