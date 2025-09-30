VALE: Fogo em mata se alastra e atinge muro de condomínio de luxo

O incêndio de grandes proporções que consome área de mata em Caçapava desde o final da tarde de segunda-feira (29) segue sem controle no bairro Guamirim, próximo a condomínios residenciais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Defesa Civil da cidade confirmou que as chamas atingiram o muro de um condomínio de luxo na localidade.