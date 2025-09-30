Após nova denúncia, polícia reforça buscas por Bruna no Vale

A Polícia Civil de Cruzeiro está mobilizada na manhã desta terça-feira (30) para tentar encontrar a jovem Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, que está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com moradores, a polícia recebeu novas informações sobre o paradeiro de Bruna, que já poderia ter sido morta e o corpo abandonado na área de mata onde ela foi vista pela última vez. A informação ainda não foi confirmada oficialmente.