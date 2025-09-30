Após nova denúncia, polícia reforça buscas por Bruna no Vale

A Polícia Civil de Cruzeiro está mobilizada na manhã desta terça-feira (30) para tentar encontrar a jovem Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, que está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (22).
De acordo com moradores, a polícia recebeu novas informações sobre o paradeiro de Bruna, que já poderia ter sido morta e o corpo abandonado na área de mata onde ela foi vista pela última vez. A informação ainda não foi confirmada oficialmente.
Nesta terça-feira, equipes foram mobilizadas para a região com objetivo de apurar as informações recebidas e tentar localizar a jovem.
As buscas estão concentradas em área alagada nas proximidades onde Bruna morava. Foi usado um drone na manhã desta terça-feira para mapear o local e tentar encontrar algum vestígio da jovem desaparecida.
O caso.
Bruna foi vista pela última vez por volta de 1h30 de segunda, ao sair de casa no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários. O caso mobiliza familiares, amigos e voluntários, que seguem procurando por pistas em áreas de mata e terrenos baldios da região.
No boletim de ocorrência, vizinhos relataram ter visto a jovem caminhar em direção a uma área de mata pedindo socorro na noite em que desapareceu.
Outro ponto que chamou a atenção foi o fato de o celular de Bruna ter sido encontrado dentro de casa, o que impediu qualquer tentativa de contato. Testemunhas ainda afirmaram que um homem teria sido visto na residência dela naquela mesma noite.
Brena, irmã gêmea de Bruna, disse que ela vinha relatando sentir-se vigiada e chegou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro. O pai da jovem, Marcelo Pereira da Silva, também fez apelos emocionados pedindo ajuda para encontrá-la.
A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro segue trabalhando no caso e analisa vestígios encontrados próximos ao condomínio. Até o momento, nenhuma linha de investigação foi descartada.