Adolescentes confessaram ter matado homem a pauladas, diz polícia

A Polícia Civil apreendeu na manhã desta terça-feira (30) dois adolescentes suspeitos de participação na agressão brutal que levou à morte um homem na região, em 9 de setembro deste ano. Segundo a polícia, eles confessaram o envolvimento no crime.

Identificado apenas como Vitor, conhecido na região como “Vitão”, o homem morreu ao ser espancado por um grupo de cerca de dez pessoas no bairro Travessão, em Caraguatatuba.