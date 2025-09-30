Adolescentes confessaram ter matado homem a pauladas, diz polícia

A Polícia Civil apreendeu na manhã desta terça-feira (30) dois adolescentes suspeitos de participação na agressão brutal que levou à morte um homem na região, em 9 de setembro deste ano. Segundo a polícia, eles confessaram o envolvimento no crime.
Identificado apenas como Vitor, conhecido na região como “Vitão”, o homem morreu ao ser espancado por um grupo de cerca de dez pessoas no bairro Travessão, em Caraguatatuba.
“Outro caso chocante foi o ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado ocorrido neste mês de setembro, no bairro Travessão, em que diversos menores de idade mataram um homem a pauladas e pedradas”, disse a Polícia Civil.
A polícia apreendeu três adolescentes por envolvimento na morte da vítima, sendo que outros dois adolescentes encontram-se foragidos. Os adolescentes confessaram a participação na brutal agressão.
Ao todo, a Polícia Civil cumpriu mandados de internação provisória de sete adolescentes envolvidos em crimes na cidade.
Além do homicídio no bairro Travessão, os policiais também apreenderam dois adolescentes que seriam os autores do ato infracional análogo ao crime de roubo cometido contra um motorista de aplicativo em agosto, no centro da cidade, em imagens que viralizam na região.
As detenções foram realizadas por policiais da Delegacia de Caraguatatuba, que deflagrou a Operação Anilíkios (menor de idade em grego) nesta manhã de terça-feira (30). Ainda segundo a polícia, os adolescentes apreendidos, com idades de 16 e 17 anos, confessaram o atos infracionais.