Qual a previsão do tempo para São José nesta quarta (1)? Confira

A quarta-feira (1º) será marcada por tempo firme em grande parte do Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira. Segundo dados do Climatempo, o dia terá predomínio de sol, mas com presença de nevoeiro ao amanhecer em diversas cidades da região. Apesar da variação de nuvens no decorrer do período, não há previsão de chuva.

Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 16°C e 31°C, com sol predominante e aumento de nuvens durante a tarde. Cenário semelhante em Taubaté, que terá mínima de 17°C e máxima de 33°C. Já em Guaratinguetá, a temperatura fica entre 17°C e 32°C, também com nevoeiro no início do dia e sol forte ao longo da tarde.