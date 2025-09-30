Simone Mendes para fãs no Vale: 'Amor por vocês é maior que tudo'

A cantora Simone Mendes fez uma declaração de amor aos fãs no Vale do Paraíba após relevar que precisou ser internada para receber soro na veia após contrair uma gastroenterite viral do filho, Henry. O problema de saúde a atingiu no final de semana, complicando a agenda de shows, mantida pela cantora sertaneja.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No último sábado (27), Simone foi a atração principal do Vale Rodeio Show, em São José dos Campos. Mesmo já sentindo os sintomas, ela se apresentou diante de uma multidão e brincou no palco sobre a dificuldade em manter o ritmo devido ao mal-estar.