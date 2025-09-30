Simone Mendes para fãs no Vale: 'Amor por vocês é maior que tudo'

A cantora Simone Mendes fez uma declaração de amor aos fãs no Vale do Paraíba após relevar que precisou ser internada para receber soro na veia após contrair uma gastroenterite viral do filho, Henry. O problema de saúde a atingiu no final de semana, complicando a agenda de shows, mantida pela cantora sertaneja.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No último sábado (27), Simone foi a atração principal do Vale Rodeio Show, em São José dos Campos. Mesmo já sentindo os sintomas, ela se apresentou diante de uma multidão e brincou no palco sobre a dificuldade em manter o ritmo devido ao mal-estar.
“Cagando ou não cagando, eu vim. Ainda bem que vocês me conhecem, sabem que eu não tenho vergonha de falar as coisas. Às vezes ninguém sabe o que a gente passa para estar nos palcos, mas o respeito e o amor por vocês é maior que tudo”, disse ela.
Nessa segunda-feira (29), ela revelou que precisou ser internada. Nas redes sociais, a sertaneja fez um desabafo sincero sobre a madrugada difícil, dizendo ter ido “não menos de 40 vezes ao banheiro”. O marido da artista, o empresário Kaká Diniz, também se manifestou e alertou que um surto de rotavírus estaria atingindo diversas pessoas.
"Vou falar um negócio para vocês: essa madrugada não foi normal não, eu estou aqui à base de soro e vou agora ao hospital tomar um soro pra ver se dá uma melhorada. Eu juro para vocês, essa noite eu não fui menos de 40 vezes ao banheiro", revelou a artista.
Apesar da internação, Simone tranquilizou os fãs e garantiu que está em recuperação.