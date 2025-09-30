30 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

VIOLÊNCIA NO VALE

VÍDEO: Adolescente é atacado com paulada na boca após futebol

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Agressão foi filmada por um celular
Agressão foi filmada por um celular

Um adolescente de 14 anos foi brutalmente agredido após uma partida de futebol no Parque Meia Lua, em Jacareí. A violência ocorreu na tarde dessa segunda-feira (29).

Segundo relatos, o jovem jogava bola com o irmão, de 12 anos, quando começaram a ser provocados por outro garoto.

Após o fim do jogo, o agressor andou atrás do adolescente, chamou a vítima pelo nome e, no momento em que ela se virou, desferiu uma paulada em seu rosto. A agressão foi filmada por um celular.

O jovem sofreu cortes na boca e teve vários dentes quebrados. Ele foi levado por familiares ao pronto-socorro e, em seguida, transferido para a Santa Casa de Jacareí, onde permanece em observação.

Familiares afirmam que o irmão mais novo já vinha sofrendo bullying na escola, o que pode ter motivado o ataque. O caso segue em investigação.

Nas redes sociais, familiares do adolescente agredido disse que irão "até as últimas esferas judiciais" para responsabilizar o agressor. Uma dentista também ofereceu ajuda ao garoto.

