VÍDEO: Adolescente é atacado com paulada na boca após futebol

Um adolescente de 14 anos foi brutalmente agredido após uma partida de futebol no Parque Meia Lua, em Jacareí. A violência ocorreu na tarde dessa segunda-feira (29).
Segundo relatos, o jovem jogava bola com o irmão, de 12 anos, quando começaram a ser provocados por outro garoto.
Após o fim do jogo, o agressor andou atrás do adolescente, chamou a vítima pelo nome e, no momento em que ela se virou, desferiu uma paulada em seu rosto. A agressão foi filmada por um celular.
O jovem sofreu cortes na boca e teve vários dentes quebrados. Ele foi levado por familiares ao pronto-socorro e, em seguida, transferido para a Santa Casa de Jacareí, onde permanece em observação.
Familiares afirmam que o irmão mais novo já vinha sofrendo bullying na escola, o que pode ter motivado o ataque. O caso segue em investigação.
Nas redes sociais, familiares do adolescente agredido disse que irão "até as últimas esferas judiciais" para responsabilizar o agressor. Uma dentista também ofereceu ajuda ao garoto.