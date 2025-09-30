São José apresenta 5 ônibus elétricos da frota do novo transporte

A Prefeitura de São José dos Campos vai apresentar os cinco primeiros ônibus elétricos da frota do novo transporte coletivo da cidade. Os veículos serão expostos no estacionamento do Cefe (Centro de Formação do Educador) em Santana, na região norte, nesta quarta-feira, às 8h.
A previsão inicial era de a cidade receber os 20 primeiros ônibus elétricos em setembro, mas houve atrasos na montagem dos veículos. A Secretaria de Mobilidade confirmou que a cidade vai receber mais 15 veículos em outubro. A meta é chegar a 400 ônibus elétricos até setembro de 2026, quando o novo sistema estará em operação plena.
Os ônibus são fornecidos pela empresa Green Energy, que venceu a licitação. Empresa ligada à Prefeitura de São José, a Urbam (Urbanizadora Municipal) é quem vai alugar os veículos da fornecedora, em contrato de R$ 2,7 bilhões por 15 anos.
Os primeiros carros chegam com um design exclusivo para os veículos elétricos, em cores chamativas e com novidades tecnológicas.
O próximo passo da Prefeitura será licitar a empresa que vai explorar comercialmente os locais de carregamento dos ônibus elétricos. Após mudanças no edital, tais pátios poderão ter equipamentos como lojas de conveniência e oferecer o carregamento elétrico para veículos privados.
Depois, a administração municipal vai lançar outras duas licitações, para contratar a empresa que vai operar o novo sistema de transporte e a responsável pela gestão financeira do novo modelo.
A prefeitura já deu início à construção do primeiro pátio de carregamento dos ônibus elétricos. “Já iniciamos a construção do primeiro pátio de carregamento desses ônibus, que será lá na região sul”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Gláucio Rocha.
Além disso, o governo municipal está finalizando o edital para a construção de mais três pátios. “A gente está finalizando o edital para que a gente possa lançar e construir os novos três pátios até o meio do ano que vem”.
O secretário afirmou que os primeiros ônibus já entrarão em operação assim que forem entregues. Segundo ele, o funcionamento ocorrerá de maneira gradual, conforme a infraestrutura for sendo concluída. “A gente termina a execução do primeiro pátio com os carregadores e aí a gente vai modernizando o sistema de forma gradual conforme os ônibus vão chegando”.