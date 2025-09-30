São José apresenta 5 ônibus elétricos da frota do novo transporte

A Prefeitura de São José dos Campos vai apresentar os cinco primeiros ônibus elétricos da frota do novo transporte coletivo da cidade. Os veículos serão expostos no estacionamento do Cefe (Centro de Formação do Educador) em Santana, na região norte, nesta quarta-feira, às 8h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A previsão inicial era de a cidade receber os 20 primeiros ônibus elétricos em setembro, mas houve atrasos na montagem dos veículos. A Secretaria de Mobilidade confirmou que a cidade vai receber mais 15 veículos em outubro. A meta é chegar a 400 ônibus elétricos até setembro de 2026, quando o novo sistema estará em operação plena.