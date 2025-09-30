GCMs são recebidos a tiros, reagem e ferem suspeito em Taubaté

Guardas civis municipais foram recebidos a tiros, reagiram, feriram um suspeito e prenderam outros dois em Taubaté. Os homens foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (29) após uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) na rua Professor Roque Passareli, região da Imaculada Conceição.
Durante a ocorrência, um dos envolvidos foi atingido por disparo de arma de fogo e encaminhado ao hospital. O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional.
Foram identificados um jovem, 18 anos, baleado na região das costas/ombro, e outro, de 20 anos. Ambos tiveram prisão em flagrante representada para conversão em preventiva pela autoridade policial.
Segundo o histórico, uma equipe da GCM fazia patrulhamento ostensivo no PEG/Centro Comunitário do Bairro Alto de São Pedro quando avistou uma aglomeração ao final da via. Com a aproximação da viatura, os suspeitos correram por uma trilha em área de mata. Houve acompanhamento a pé por cerca de 300 metros.
Conforme a narrativa reunida pela Polícia Civil, houve um disparo de arma de fogo contra os agentes municipais. Os guardas afirmam ter revidado imediatamente, alegando legítima defesa. Um dos disparos atingiu o jovem, de 18 anos, que foi socorrido. Em análise preliminar, a autoridade policial reconheceu a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do Código Penal), determinando perícia nas armas e local.
Foram apreendidos 109 pinos de cocaína, 38 pedras de crack e 6 porções de maconha. Também foi apreendida uma pistola Taurus calibre .32/7,65, relacionada ao jovem mais novo — recolhida e lacrada.