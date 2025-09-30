GCMs são recebidos a tiros, reagem e ferem suspeito em Taubaté

Guardas civis municipais foram recebidos a tiros, reagiram, feriram um suspeito e prenderam outros dois em Taubaté. Os homens foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (29) após uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) na rua Professor Roque Passareli, região da Imaculada Conceição.

Durante a ocorrência, um dos envolvidos foi atingido por disparo de arma de fogo e encaminhado ao hospital. O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional.