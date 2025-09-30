370 mil m² de vegetação pega fogo em condomínio de luxo no Vale

Uma área de 370 mil metros quadrados de vegetação foi atingida por incêndio em um condomínio de luxo em Caçapava. A queimada teve início por volta de 18h dessa segunda-feira (29), na região do Eco Park, pela rodovia João Amaral Gurgel.

A equipe da Defesa Civil foi acionada para fazer o combate ao incêndio, que é de grandes proporções. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e fez a segurança de uma moradia na região.