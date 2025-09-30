Cantora Simone Mendes é internada após show em São José

A cantora Simone Mendes revelou nesta segunda-feira (29) que precisou ser internada para receber soro na veia após contrair uma gastroenterite viral do filho, Henry. Nas redes sociais, a sertaneja fez um desabafo sincero sobre a madrugada difícil, dizendo ter ido “não menos de 40 vezes ao banheiro”. O marido da artista, o empresário Kaká Diniz, também se manifestou e alertou que um surto de rotavírus estaria atingindo diversas pessoas.

No último sábado (27), Simone foi a atração principal do Vale Rodeio Show, em São José dos Campos. Mesmo já sentindo os sintomas, ela se apresentou diante de uma multidão e brincou no palco sobre a dificuldade em manter o ritmo devido ao mal-estar.