DEU RUIM

Cantora Simone Mendes é internada após show em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
A cantora Simone Mendes revelou nesta segunda-feira (29) que precisou ser internada para receber soro na veia após contrair uma gastroenterite viral do filho, Henry. Nas redes sociais, a sertaneja fez um desabafo sincero sobre a madrugada difícil, dizendo ter ido “não menos de 40 vezes ao banheiro”. O marido da artista, o empresário Kaká Diniz, também se manifestou e alertou que um surto de rotavírus estaria atingindo diversas pessoas.

No último sábado (27), Simone foi a atração principal do Vale Rodeio Show, em São José dos Campos. Mesmo já sentindo os sintomas, ela se apresentou diante de uma multidão e brincou no palco sobre a dificuldade em manter o ritmo devido ao mal-estar.

“Cagando ou não cagando, eu vim. Ainda bem que vocês me conhecem, sabem que eu não tenho vergonha de falar as coisas. Às vezes ninguém sabe o que a gente passa para estar nos palcos, mas o respeito e o amor por vocês é maior que tudo”, disse ela.

Apesar da internação, Simone tranquilizou os fãs e garantiu que está em recuperação.

