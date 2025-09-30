30 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Fugitivo do sistema prisional é preso em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas em São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (29), quando a equipe realizava patrulhamento na Comunidade Santa Cruz e avistou o indivíduo em atitude suspeita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele saiu em direção ao Centro ao perceber a presença dos policiais e tentou resistir à abordagem realizada na Avenida Nelson D’Ávila.

Após ser contido, ele confessou que atuava como "campana" (vigilante) para o tráfico de drogas no local e que havia recebido R$ 50 pelo serviço.

Em consulta aos dados, foi constatado que ele era evadido do sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas.
O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários