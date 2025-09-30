Fugitivo do sistema prisional é preso em São José dos Campos

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas em São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (29), quando a equipe realizava patrulhamento na Comunidade Santa Cruz e avistou o indivíduo em atitude suspeita.

Ele saiu em direção ao Centro ao perceber a presença dos policiais e tentou resistir à abordagem realizada na Avenida Nelson D’Ávila.