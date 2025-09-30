Menores suspeitos de matar a pedradas são apreendidos na região

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia Sede de Caraguatatuba e subordinada ao Deinter-1, de São José dos Campos, deflagrou na manhã desta terça-feira (30) a Operação Anilíkios, termo que significa “menor de idade” em grego. A ação resultou no cumprimento de sete mandados de internação provisória contra adolescentes envolvidos em crimes recentes que causaram grande repercussão na cidade.

Dois dos apreendidos participaram de um ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado em agosto contra um motorista de aplicativo no centro da cidade. O crime foi registrado por câmeras e as imagens viralizaram nas redes sociais, gerando forte indignação entre os moradores.