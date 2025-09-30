Homem rouba moto e deixa vítima em estado grave na região

Policiais municipais de São Sebastião atenderam uma ocorrência de roubo de motocicleta na Topolândia, região central da cidade, na madrugada de domingo (28).
A equipe do COI (Centro de Operações Integradas) foi acionada e iniciou o acompanhamento do veículo, que seguia sentido Costa Norte.
A motocicleta foi localizada na altura da Praia da Cigarras, onde o acusado, R.M.S., de 22 anos, perdeu o controle e provocou um acidente. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Central, onde permanece sob custódia policial.
Segundo a Polícia Municipal, a moto pertencia a M.G.M.N., de 28 anos, que sofreu traumatismo craniano decorrente da violência do acusado durante o roubo.
Com a recuperação do veículo, o acusado responderá por roubo seguido de lesão corporal grave.