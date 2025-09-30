Homem rouba moto e deixa vítima em estado grave na região

Policiais municipais de São Sebastião atenderam uma ocorrência de roubo de motocicleta na Topolândia, região central da cidade, na madrugada de domingo (28).

A equipe do COI (Centro de Operações Integradas) foi acionada e iniciou o acompanhamento do veículo, que seguia sentido Costa Norte.

