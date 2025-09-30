PRF inicia Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025 no Vale

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou nessa segunda-feira (29) a abertura oficial da Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025, que se estenderá até o dia 13 de outubro.

Todos os anos, na primeira quinzena de outubro, a rodovia Presidente Dutra recebe uma grande quantidade de pessoas que realizam a peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida, resultando em aumento considerável no fluxo de pedestres, ciclistas e veículos em toda a região do Vale do Paraíba.