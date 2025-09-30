30 de setembro de 2025
FESTA DA PADROEIRA

PRF inicia Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025 no Vale

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação/PRF
Abertura oficial da Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou nessa segunda-feira (29) a abertura oficial da Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025, que se estenderá até o dia 13 de outubro.

Todos os anos, na primeira quinzena de outubro, a rodovia Presidente Dutra recebe uma grande quantidade de pessoas que realizam a peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida, resultando em aumento considerável no fluxo de pedestres, ciclistas e veículos em toda a região do Vale do Paraíba.

Em 2024, no mesmo período, foram contabilizados mais de 37 mil romeiros que seguiram a pé até à Basílica. A expectativa deste ano é de 40 mil peregrinos.

A PRF irá reforçar o efetivo na região com policiais de diversos estados do país, realizando trabalhos de fiscalização, especialmente com radares, para coibir o excesso de velocidade, ações de combate à criminalidade e educação para o trânsito, no sentido de orientar o cidadão a adotar condutas mais conscientes em busca da redução da violência no trânsito.

Além das viaturas quatro rodas e motocicletas posicionadas em pontos estratégicos da rodovia, a PRF também contará com bases móveis ao longo da Via Dutra para prestar apoio e auxiliar os romeiros. A educação para o trânsito também será intensificada durante o período, por meio de comandos educativos que serão realizados ao longo da rodovia.

Uma novidade deste ano para a Operação, é o lançamento do canal oficial de Whastapp da PRF em São Paulo. Nele serão lançadas em tempo real informações sobre interdições, acidentes e dicas para romeiros e demais usuários da via que estarão transitando pelo Dutra durante este mês. Para acessar o canal, basta clicar no link (clique aqui)

“Reiterando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar dos romeiros, renovamos, neste ano, as recomendações que tradicionalmente são divulgadas aos que seguem em peregrinação a pé até Aparecida. Segui-las é essencial para uma caminhada tranquila e protegida”, disse a PRF.

“Atenção redobrada, principalmente ao aproximar-se dos trechos em obras. Procure seguir pelos caminhos indicados pela sinalização e jamais caminhe sobre a faixa de rolamento.”

 

Dicas de segurança para peregrinos na Via Dutra

Usar roupas claras e coletes refletivos;

Quando em grupos, andar em fila indiana;

Transitar no sentido oposto ao dos veículos;

Evitar o uso do celular ou qualquer outro equipamento que possa causar distração durante a caminhada;

Evitar caminhar à noite, quando a visibilidade é reduzida, especialmente em caso de chuva, pois além da falta de visibilidade, as chuvas aumentam as chances de acidentes na rodovia;

Fazer um planejamento prévio da viagem, programando os pontos de parada;

Usar proteção solar;

Hidratar-se bem;

Em caso de emergência ligue 191.

 

Da mesma forma, a PRF reforça as orientações aos motoristas que trafegam pelas rodovias neste período. A atenção deve ser redobrada, especialmente em trechos onde há grande circulação de pessoas caminhando. O respeito aos limites de velocidade, a condução responsável e a empatia com os que seguem a pé são atitudes que salvam vidas.

 

Dicas de segurança para motoristas na Via Dutra

Atenção redobrada pela presença de pedestres;

Respeitar os limites de velocidade e sinalização da via;

Não usar celular durante a condução do veículo;

Se precisar fazer uma parada, evite acostamentos: busque locais seguros, como postos de gasolina, entrada de comércio ou propriedade;

Se beber, não dirija.

Cautela redobrado nas alças de entrada e saída das vias marginais;

Em caso de emergência ligue 191.

