PRF inicia Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025 no Vale

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou nessa segunda-feira (29) a abertura oficial da Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025, que se estenderá até o dia 13 de outubro.
Todos os anos, na primeira quinzena de outubro, a rodovia Presidente Dutra recebe uma grande quantidade de pessoas que realizam a peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida, resultando em aumento considerável no fluxo de pedestres, ciclistas e veículos em toda a região do Vale do Paraíba.
Em 2024, no mesmo período, foram contabilizados mais de 37 mil romeiros que seguiram a pé até à Basílica. A expectativa deste ano é de 40 mil peregrinos.
A PRF irá reforçar o efetivo na região com policiais de diversos estados do país, realizando trabalhos de fiscalização, especialmente com radares, para coibir o excesso de velocidade, ações de combate à criminalidade e educação para o trânsito, no sentido de orientar o cidadão a adotar condutas mais conscientes em busca da redução da violência no trânsito.
Além das viaturas quatro rodas e motocicletas posicionadas em pontos estratégicos da rodovia, a PRF também contará com bases móveis ao longo da Via Dutra para prestar apoio e auxiliar os romeiros. A educação para o trânsito também será intensificada durante o período, por meio de comandos educativos que serão realizados ao longo da rodovia.
Uma novidade deste ano para a Operação, é o lançamento do canal oficial de Whastapp da PRF em São Paulo. Nele serão lançadas em tempo real informações sobre interdições, acidentes e dicas para romeiros e demais usuários da via que estarão transitando pelo Dutra durante este mês. Para acessar o canal, basta clicar no link (clique aqui)
“Reiterando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar dos romeiros, renovamos, neste ano, as recomendações que tradicionalmente são divulgadas aos que seguem em peregrinação a pé até Aparecida. Segui-las é essencial para uma caminhada tranquila e protegida”, disse a PRF.
“Atenção redobrada, principalmente ao aproximar-se dos trechos em obras. Procure seguir pelos caminhos indicados pela sinalização e jamais caminhe sobre a faixa de rolamento.”
Dicas de segurança para peregrinos na Via Dutra
Usar roupas claras e coletes refletivos;
Quando em grupos, andar em fila indiana;
Transitar no sentido oposto ao dos veículos;
Evitar o uso do celular ou qualquer outro equipamento que possa causar distração durante a caminhada;
Evitar caminhar à noite, quando a visibilidade é reduzida, especialmente em caso de chuva, pois além da falta de visibilidade, as chuvas aumentam as chances de acidentes na rodovia;
Fazer um planejamento prévio da viagem, programando os pontos de parada;
Usar proteção solar;
Hidratar-se bem;
Em caso de emergência ligue 191.
Da mesma forma, a PRF reforça as orientações aos motoristas que trafegam pelas rodovias neste período. A atenção deve ser redobrada, especialmente em trechos onde há grande circulação de pessoas caminhando. O respeito aos limites de velocidade, a condução responsável e a empatia com os que seguem a pé são atitudes que salvam vidas.
Dicas de segurança para motoristas na Via Dutra
Atenção redobrada pela presença de pedestres;
Respeitar os limites de velocidade e sinalização da via;
Não usar celular durante a condução do veículo;
Se precisar fazer uma parada, evite acostamentos: busque locais seguros, como postos de gasolina, entrada de comércio ou propriedade;
Se beber, não dirija.
Cautela redobrado nas alças de entrada e saída das vias marginais;
Em caso de emergência ligue 191.