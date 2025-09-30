PM detém quatro homens com arma e munições na região

Uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento na costa norte de São Sebastião deteve quatro indivíduos na avenida Oscar Niemeyer. A ocorrência, registrada na quarta-feira (24), também resultou na apreensão de:

Uma arma de fogo (revólver calibre .38 com identificação suprimida);

Três simulacros de pistola;

Munições de diferentes calibres: quatro de calibre .38, três de 9mm e cinco de calibre .32;

Três pedras de crack;

Materiais de uso na prática de crimes: uma balaclava, luvas, abraçadeiras, fita adesiva, um estilete, um rádio comunicador, uma mochila e dois telefones celulares.

Os suspeitos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de São Sebastião. A ocorrência foi registrada por porte ilegal de arma de fogo e porte de entorpecente. Após a conclusão do registro, os quatro envolvidos foram liberados.