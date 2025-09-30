30 de setembro de 2025
LIBERADOS APÓS B.O

PM detém quatro homens com arma e munições na região

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da PM em São Sebastião
Apreensões da PM em São Sebastião

Uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento na costa norte de São Sebastião deteve quatro indivíduos na avenida Oscar Niemeyer. A ocorrência, registrada na quarta-feira (24), também resultou na apreensão de:

  • Uma arma de fogo (revólver calibre .38 com identificação suprimida);
  • Três simulacros de pistola;
  • Munições de diferentes calibres: quatro de calibre .38, três de 9mm e cinco de calibre .32;
  • Três pedras de crack;
  • Materiais de uso na prática de crimes: uma balaclava, luvas, abraçadeiras, fita adesiva, um estilete, um rádio comunicador, uma mochila e dois telefones celulares.

Os suspeitos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de São Sebastião. A ocorrência foi registrada por porte ilegal de arma de fogo e porte de entorpecente. Após a conclusão do registro, os quatro envolvidos foram liberados.

