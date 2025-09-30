Vale bate recorde de emprego formal: 638 mil em 2025, diz Caged

O número de pessoas empregadas com carteira assinada alcançou a marca de 638,73 mil no Vale do Paraíba em agosto de 2025, recorde da série histórica do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

É maior quantidade no estoque de empregos formais na região desde janeiro de 2020, no começo da pandemia. Nesse período, o número de empregos formais passou de 525,39 mil para 638,73 mil, um salto de 21,57%.