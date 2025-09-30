Vale bate recorde de emprego formal: 638 mil em 2025, diz Caged

O número de pessoas empregadas com carteira assinada alcançou a marca de 638,73 mil no Vale do Paraíba em agosto de 2025, recorde da série histórica do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.
É maior quantidade no estoque de empregos formais na região desde janeiro de 2020, no começo da pandemia. Nesse período, o número de empregos formais passou de 525,39 mil para 638,73 mil, um salto de 21,57%.
Até então, o maior estoque de emprego havia sido registrado em 2024, com 621,47 mil empregos formais. Antes disso, a região acumulou 598,95 mil em 2023, 580,87 mil em 2022 e 555,03 mil em 2021.
Treze cidades do Vale têm estoque de emprego acima de 10 mil vagas em 2025. O recorde absoluto é de São José dos Campos, que atingiu 214,26 mil empregos e é responsável por 33,54% do estoque da região. Taubaté registra 90 mil postos de trabalho e tem 14% da totalidade do Vale.
Depois das duas maiores cidades, aparecem os municípios de Jacareí (54,3 mil empregos), Pindamonhangaba (38,5 mil), Guaratinguetá (31,9 mil) e Caraguatatuba (26,4 mil).