Acidente com bicicleta em São José deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas após acidente com bicicleta na região central de São José dos Campos, na noite dessa segunda-feira (29).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h10 para ocorrência de queda de bicicleta na rua Ana Eufrásia, na Vila São Paulo.