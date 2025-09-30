Acidente com bicicleta em São José deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas após acidente com bicicleta na região central de São José dos Campos, na noite dessa segunda-feira (29).
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h10 para ocorrência de queda de bicicleta na rua Ana Eufrásia, na Vila São Paulo.
No local, dois homens estavam feridos, ambos com escoriações pelos membros inferiores e superiores.
Um dos ciclistas, de 50 anos, foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.
A outra vítima, de idade não informada, foi socorrida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).