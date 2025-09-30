30 de setembro de 2025
FORAGIDA

Guarda captura mulher que não retornou da 'saidinha' em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Foragida foi presa durante patrulhamento em Taubaté
Foragida foi presa durante patrulhamento em Taubaté

A GCM (Guarda Civil Municipal) efetuou a prisão de uma mulher foragida da Justiça em Taubaté. Ela havia recebido o benefício da saída temporária, mas não retornou ao sistema prisional na data estipulada.

A prisão foi realizada na sexta-feira (26), pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM durante um patrulhamento de rotina no bairro São Gonçalo.

Os agentes notaram a atitude suspeita de quatro pessoas que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram se esconder em um bar. Durante abordagem, com o auxílio do sistema estadual Muralha Paulista, os guardas a identificaram.

No histórico criminal, ela possui passagens por dois homicídios, um roubo e tráfico de entorpecentes.

A foragida foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária, onde a prisão foi confirmada, e permanece à disposição da Justiça.

