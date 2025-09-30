Guarda captura mulher que não retornou da 'saidinha' em Taubaté

A GCM (Guarda Civil Municipal) efetuou a prisão de uma mulher foragida da Justiça em Taubaté. Ela havia recebido o benefício da saída temporária, mas não retornou ao sistema prisional na data estipulada.

A prisão foi realizada na sexta-feira (26), pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM durante um patrulhamento de rotina no bairro São Gonçalo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp