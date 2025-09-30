Vale gera 2.789 empregos em agosto e chega a 17,6 mil no ano

A economia do Vale do Paraíba voltou a acelerar e a região gerou 2.789 empregos em agosto, 345% a mais do que o saldo de julho, de 626. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.
O Vale acumula 17,6 mil empregos de janeiro a agosto, redução de 10,5% comparado ao saldo de 19,7 mil postos de trabalho em igual período do ano passado. Nos últimos 12 meses, a região registra 20 mil empregos gerados.
Com exceção de janeiro, mês com o corte de 262 postos na região, todos os demais meses têm abertura de novos postos na região: fevereiro (4.257), março (1.672), abril (3.993), maio (1.750), junho (2.802), julho (626) e agosto (2.789).
Cidades.
Trinta e uma cidades do Vale tiveram saldo positivo de emprego nos primeiros oito meses do ano. A liderança do ranking continua com São José dos Campos, com saldo de 7.953 empregos no ano, acompanhada de Taubaté (3.584), Jacareí (1.683), Guaratinguetá (1.476) e Pindamonhangaba (806).
Sete cidades não conseguiram alcançar saldo positivo de janeiro a agosto, com destaque negativo para cidades do Litoral Norte: Caraguatatuba (-510), São Sebastião (-398), Ubatuba (-334) e Areias (-30). Ilhabela terminou o período com saldo zero.