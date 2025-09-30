Vale gera 2.789 empregos em agosto e chega a 17,6 mil no ano

A economia do Vale do Paraíba voltou a acelerar e a região gerou 2.789 empregos em agosto, 345% a mais do que o saldo de julho, de 626. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

O Vale acumula 17,6 mil empregos de janeiro a agosto, redução de 10,5% comparado ao saldo de 19,7 mil postos de trabalho em igual período do ano passado. Nos últimos 12 meses, a região registra 20 mil empregos gerados.