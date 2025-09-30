Discutiu com a esposa e acabou morto a facadas

Um homem de 23 anos foi morto a facadas na noite deste domingo (28). O crime ocorreu durante uma discussão com a esposa, que é a principal suspeita do homicídio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Testemunhas relataram à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que a suspeita teria desferido os golpes enquanto dizia: “Esta é a terceira e última vez que você me agrediu”.
Moradores contaram que ouviram gritos e uma discussão. Ao saírem às ruas, viram a vítima ensanguentada sendo perseguida pela mulher, que fugiu em seguida.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem sofreu cinco perfurações de faca — duas no tórax, duas na mão e uma na cabeça — e morreu no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).
A PMMG informou que não há câmeras de monitoramento no local e que a suspeita ainda não foi localizada.