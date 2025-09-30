30 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Discutiu com a esposa e acabou morto a facadas

Por Da Redação | São Joaquim de Bicas (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PMMT
Discutiu com a esposa e acabou morto a facadas
Discutiu com a esposa e acabou morto a facadas

Um homem de 23 anos foi morto a facadas na noite deste domingo (28). O crime ocorreu durante uma discussão com a esposa, que é a principal suspeita do homicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Testemunhas relataram à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que a suspeita teria desferido os golpes enquanto dizia: “Esta é a terceira e última vez que você me agrediu”.

Moradores contaram que ouviram gritos e uma discussão. Ao saírem às ruas, viram a vítima ensanguentada sendo perseguida pela mulher, que fugiu em seguida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem sofreu cinco perfurações de faca — duas no tórax, duas na mão e uma na cabeça — e morreu no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

A PMMG informou que não há câmeras de monitoramento no local e que a suspeita ainda não foi localizada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários