Discutiu com a esposa e acabou morto a facadas

Um homem de 23 anos foi morto a facadas na noite deste domingo (28). O crime ocorreu durante uma discussão com a esposa, que é a principal suspeita do homicídio.

O caso aconteceu em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Testemunhas relataram à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que a suspeita teria desferido os golpes enquanto dizia: “Esta é a terceira e última vez que você me agrediu”.