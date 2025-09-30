30 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Corpos de mãe e filha são encontrados abraçados

Por Da Redação | Brasilândia de Minas (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Encontrado corpos de mãe e filha abraçados
Encontrado corpos de mãe e filha abraçados

Mãe e filha morreram afogadas no Rio Paracatu no final da tarde deste domingo (28). A tragédia deixou a cidade em luto e a família enlutada.

O acidente ocorreu em Brasilândia de Minas. As vítimas foram identificadas como Edileia e sua filha Rebeca, de 5 anos. Segundo relatos, a menina caiu no rio e os pais pularam para tentar salvá-la. Mãe e filha foram encontradas abraçadas.

As buscas pelo pai, Rodrigo, que tentou salvar a família, foram suspensas ao anoitecer e devem ser retomadas na segunda-feira (29).

O casal deixa outros dois filhos, de 2 e 8 anos, que agora enfrentam a perda da mãe e da irmã, além do desaparecimento do pai.

