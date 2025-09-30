Corpos de mãe e filha são encontrados abraçados

Mãe e filha morreram afogadas no Rio Paracatu no final da tarde deste domingo (28). A tragédia deixou a cidade em luto e a família enlutada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu em Brasilândia de Minas. As vítimas foram identificadas como Edileia e sua filha Rebeca, de 5 anos. Segundo relatos, a menina caiu no rio e os pais pularam para tentar salvá-la. Mãe e filha foram encontradas abraçadas.