Mulher morre, mas marido escapa após arma de suspeito falhar

Uma mulher foi morta a tiros na porta de casa na madrugada desta segunda-feira (29). O marido dela conseguiu escapar após a arma do suspeito falhar.

O crime ocorreu no bairro Paracatuzinho, em Paracatu, na região Noroeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, homens armados foram até a residência do casal e chamaram por eles. Quando a mulher saiu para atender, foi atingida por disparos no abdômen. Em seguida, a arma dos suspeitos falhou, e o marido entrou em luta corporal, fazendo com que os criminosos fugissem.