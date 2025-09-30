Professor foi queimado vivo, diz polícia

Um novo laudo da Polícia Científica aponta que o professor de dança Daniel Santos, conhecido como Fuscão, foi queimado ainda vivo. A análise também revela que ele sofreu outras agressões antes de ser carbonizado.

O crime ocorreu na rua Amazílio Lino, no Centro de Anápolis, em 24 de julho. Daniel estava desaparecido há 40 dias, até que a família confirmou sua identidade em 1º de setembro.