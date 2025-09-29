29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus Lilia; religiosa, ela faleceu aos 68 anos em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Faleceu Lilia Paiotti Rebelo
Faleceu Lilia Paiotti Rebelo

Faleceu Lilia Paiotti Rebelo, aos 68 anos, neste último final de semana, em São José dos Campos. Ela era conhecida por sua dedicação à comunidade religiosa da cidade e fazia parte da Paróquia São Benetido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ela participava ativamente do movimento Mãe Rainha da paróquia local, contribuindo com seu trabalho e envolvimento nas atividades da igreja.

A paróquia emitiu nota de pesar, destacando o compromisso de Lilia com a comunidade e desejando que Deus conforte o coração de familiares e amigos neste momento de perda. O velório e o enterro aconteceram neste último domingo (28), em São José.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários