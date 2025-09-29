Adeus Lilia; religiosa, ela faleceu aos 68 anos em São José

Faleceu Lilia Paiotti Rebelo, aos 68 anos, neste último final de semana, em São José dos Campos. Ela era conhecida por sua dedicação à comunidade religiosa da cidade e fazia parte da Paróquia São Benetido.

Ela participava ativamente do movimento Mãe Rainha da paróquia local, contribuindo com seu trabalho e envolvimento nas atividades da igreja.