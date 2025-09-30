Antes de morrer, mãe disse que perdoava filho após ser esfaqueada

Uma mulher foi morta pelo próprio filho de 9 anos na noite de quinta-feira (25). O menino atacou a mãe com uma faca após ser repreendido, e ela não resistiu aos ferimentos.
O crime ocorreu em Parelheiros, zona Sul de São Paulo. A vítima, Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, havia chamado a atenção do filho por brincar na rua em frente ao comércio da família. Mais tarde, ao avisá-lo novamente e mencionar que chamaria um parente, o garoto pegou uma faca, escondeu na blusa e desferiu um golpe na barriga da mãe.
O ataque foi presenciado pelo padrasto e pelo irmão da vítima, de 19 anos. Testemunhas relataram que, mesmo ferida, Caline abraçou o filho e disse que o perdoava antes de morrer.
Caline era mãe dedicada e, em 2023, havia perdido dois filhos no mesmo dia. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O menino está sob acompanhamento do Conselho Tutelar, que definirá as medidas cabíveis.