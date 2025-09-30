30 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Antes de morrer, mãe disse que perdoava filho após ser esfaqueada

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Antes de morrer, mãe disse que perdoava filho após ser esfaqueada
Antes de morrer, mãe disse que perdoava filho após ser esfaqueada

Uma mulher foi morta pelo próprio filho de 9 anos na noite de quinta-feira (25). O menino atacou a mãe com uma faca após ser repreendido, e ela não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu em Parelheiros, zona Sul de São Paulo. A vítima, Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, havia chamado a atenção do filho por brincar na rua em frente ao comércio da família. Mais tarde, ao avisá-lo novamente e mencionar que chamaria um parente, o garoto pegou uma faca, escondeu na blusa e desferiu um golpe na barriga da mãe.

O ataque foi presenciado pelo padrasto e pelo irmão da vítima, de 19 anos. Testemunhas relataram que, mesmo ferida, Caline abraçou o filho e disse que o perdoava antes de morrer.

Caline era mãe dedicada e, em 2023, havia perdido dois filhos no mesmo dia. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O menino está sob acompanhamento do Conselho Tutelar, que definirá as medidas cabíveis.

