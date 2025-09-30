Matou namorada a facadas após dois meses morando juntos

Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro na manhã desta segunda-feira (29). A filha dela estava em casa no momento do crime, mas não presenciou o ataque.

O homicídio ocorreu em Cascavel, no Oeste do Paraná. A vítima, Eroni Rodrigues, de 48 anos, foi atingida no tórax e na cabeça dentro da residência onde morava com Valdecir dos Santos, de 51 anos, há dois meses.