30 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Matou namorada a facadas após dois meses morando juntos

Por Da Redação | Cascavel (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Matou namorada a facadas após dois meses morando juntos
Matou namorada a facadas após dois meses morando juntos

Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro na manhã desta segunda-feira (29). A filha dela estava em casa no momento do crime, mas não presenciou o ataque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio ocorreu em Cascavel, no Oeste do Paraná. A vítima, Eroni Rodrigues, de 48 anos, foi atingida no tórax e na cabeça dentro da residência onde morava com Valdecir dos Santos, de 51 anos, há dois meses.

A filha de 13 anos de Eroni só percebeu o ocorrido quando a polícia chegou ao local. Eroni vivia na residência havia mais de um ano e meio e deixa três filhos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários