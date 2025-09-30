Matou a esposa na frente das filhas de 3 e 7 anos

Uma mulher foi morta a tiros na madrugada deste sábado (27). O suspeito do crime é o marido da vítima, que fugiu após os disparos.
O crime aconteceu na residência de Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, localizada na Rua Maçã, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. O autor é Reginaldo de Freitas Rodrigues, 2° tenente aposentado da Polícia Militar, de 56 anos.
De acordo com a polícia, Ionara estava em casa com as filhas de 3 e 7 anos quando iniciou uma discussão com o marido. Durante a briga, Reginaldo efetuou três disparos com sua arma calibre .40, atingindo o peito da vítima.
Vizinhos ouviram os tiros e os gritos das crianças. Ao se aproximarem, encontraram Ionara caída na área da casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.
A Polícia Militar isolou o local, realizou perícia e iniciou buscas pelo bairro Joafra e arredores. Populares relataram ter visto um homem com uma arma, mas ele não foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Segundo vizinhos, o casal convivia há cerca de um ano e as discussões eram frequentes. A investigação ficará a cargo da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).