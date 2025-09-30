Matou a esposa na frente das filhas de 3 e 7 anos

Uma mulher foi morta a tiros na madrugada deste sábado (27). O suspeito do crime é o marido da vítima, que fugiu após os disparos.

O crime aconteceu na residência de Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, localizada na Rua Maçã, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. O autor é Reginaldo de Freitas Rodrigues, 2° tenente aposentado da Polícia Militar, de 56 anos.