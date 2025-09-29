Moradores de bairro de SJC montam 'BBB' na vizinhança

Cansados da onda de furtos e situações de desrespeito que vinham acontecendo na praça José Benedito Monteiro, no Jardim Portugal, em São José dos Campos, os moradores decidiram agir por conta própria. A iniciativa ganhou força com o apoio do programa Vizinhança Solidária, da Polícia Militar, e a participação do Cabo Ponzo e do Comandante Barra Dias.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a moradora Ângela Santana, o bairro enfrentava furtos de veículos, residências e acessórios como estepe, além de episódios de importunação em frente à quadra da praça, que afetavam a tranquilidade de famílias e crianças que frequentam o local.
“Nos unimos, com adesão de 90% dos moradores da praça, e decidimos implantar câmeras de segurança em pontos estratégicos, todas em propriedades particulares, para monitorar o movimento e inibir a ação de criminosos”, explicou Ângela.
Estrutura instalada.
O projeto, que já funciona há pouco mais de um mês, conta com nove câmeras de segurança instaladas nas residências, além de dois banners de 1,5 m x 1,5 m alertando sobre a vigilância. Todos os moradores têm acesso às imagens e monitoram juntos o entorno de suas casas e a movimentação na praça.
Resultados imediatos.
Segundo os moradores, já foi possível perceber uma mudança significativa na segurança da região, com diminuição no fluxo de pessoas mal-intencionadas. “A repercussão foi muito positiva. Hoje a comunidade se sente mais segura e percebeu que, unidos e com apoio dos órgãos de segurança, podemos fazer a diferença”, completou Ângela.
Próximos passos.
A comunidade também pretende fornecer acesso às imagens para o Projeto Muralha Paulista, ampliando a integração com as forças de segurança pública.
Prostituição.
Apesar de parte dos problemas de insegurança terem tido um desfecho positivo, uma casa de prostituição, já denunciada pelo OVALE, ainda continua a funcionar em uma das esquinas da praça. A situação é apontada pelos moradores como uma as principais causas para o problema na região. "Infelizmente continua, os homens vêm, mexe com as crianças que estão na quadra, ficam se masturbando, e as mulheres da casa, ficam fazendo escândalo na rua, intimidando os vizinhos", disse a moradora.