'Descanse em paz, Dona Enid'; professora de 95 anos morre no Vale

Enid de Moraes Capuzzi Rosa, 95 anos, morreu neste último domingo (28), em Jacareí. O sepultamento aconteceu nesta segunda-feira (29), no Cemitério Avareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dona Enid era professora e teve uma vida dedicada à educação. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a partida dessa ex-professora, que sempre foi muito querida. Augusta Silva foi uma delas. "Descanse em paz D.Enid ,Deus conforte os corações da família", escreveu.