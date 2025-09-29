Viapol São José Vôlei vence o Mogi e entra na briga pelo G-4

O Viapol São José Vôlei o Mogi Vôlei na noite desta segunda-feira (29), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela penúltima rodada da primeira fase da edição 2025 do Campeonato Paulista de Vôlei. As parciais foram de 25/17, 25/22 e 25/20.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, chega a duas vitórias e três derrotas, se igualando aos mogianos e subindo para o quarto lugar. Agora, estão novamente na briga por uma vaga no G-4.