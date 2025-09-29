Viapol São José Vôlei vence o Mogi e entra na briga pelo G-4

O Viapol São José Vôlei o Mogi Vôlei na noite desta segunda-feira (29), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela penúltima rodada da primeira fase da edição 2025 do Campeonato Paulista de Vôlei. As parciais foram de 25/17, 25/22 e 25/20.
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, chega a duas vitórias e três derrotas, se igualando aos mogianos e subindo para o quarto lugar. Agora, estão novamente na briga por uma vaga no G-4.
Na próxima rodada, o time da região volta a jogar dia 3, quando visita o Atibaia, às 19h30. No mesmo dia e horário, os mogianos recebem o Sesi Bauru
Nesta segunda, o São José fez um primeiro set consistente, de poucos erros. E isso garantiu a vantagem de 25 a 17, fechando o período em 1 a 0.
No segundo set, os joseenses continuaram mais fortes, embora os mogianos tivessem equilibrado um pouco. Ainda assim, o São José fechou em 25 a 22 e abriu 2 a 0 no jogo.
Veio o último set e este seria de tudo ou nada para o Mogi. Mas, os joseenses foram superiores e fecharam em 25 a 20.