29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VÔLEI

Viapol São José Vôlei vence o Mogi e entra na briga pelo G-4

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Léo Lenzi/Agência NTZ
Lance do jogo entre São José x Mogi
Lance do jogo entre São José x Mogi

O Viapol São José Vôlei o Mogi Vôlei na noite desta segunda-feira (29), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela penúltima rodada da primeira fase da edição 2025 do Campeonato Paulista de Vôlei. As parciais foram de 25/17, 25/22 e 25/20.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, chega a duas vitórias e três derrotas, se igualando aos mogianos e subindo para o quarto lugar. Agora, estão novamente na briga por uma vaga no G-4.

Na próxima rodada, o time da região volta a jogar dia 3, quando visita o Atibaia, às 19h30. No mesmo dia e horário, os mogianos recebem o Sesi Bauru

Nesta segunda, o São José fez um primeiro set consistente, de poucos erros. E isso garantiu a vantagem de 25 a 17, fechando o período em 1 a 0.

No segundo set, os joseenses continuaram mais fortes, embora os mogianos tivessem equilibrado um pouco. Ainda assim, o São José fechou em 25 a 22 e abriu 2 a 0 no jogo.

Veio o último set e este seria de tudo ou nada para o Mogi. Mas, os joseenses foram superiores e fecharam em 25 a 20.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários