30 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Matou a esposa e tirou a própria vida em seguida

Por Da Redação | Delmiro Gouvêa (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Matou a esposa e tirou a própria vida em seguida
Matou a esposa e tirou a própria vida em seguida

Um homem matou a ex-esposa e em seguida cometeu suicídio na tarde deste sábado (27). A tragédia chocou a comunidade local e mobilizou as forças de segurança da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na Rua Canta Galo, no centro de Delmiro Gouveia, no Alto Sertão de Alagoas. A vítima foi identificada como Rosimere, enquanto o autor, conhecido popularmente como Ednaldo do Celular, tirou a própria vida logo após o ataque.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para isolar o local e realizar os procedimentos iniciais. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que buscará esclarecer as circunstâncias e as motivações do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários