Matou a esposa e tirou a própria vida em seguida

Um homem matou a ex-esposa e em seguida cometeu suicídio na tarde deste sábado (27). A tragédia chocou a comunidade local e mobilizou as forças de segurança da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na Rua Canta Galo, no centro de Delmiro Gouveia, no Alto Sertão de Alagoas. A vítima foi identificada como Rosimere, enquanto o autor, conhecido popularmente como Ednaldo do Celular, tirou a própria vida logo após o ataque.