'Davi contempla a face de Jesus', diz pai de coroinha de SJC

“Davi contempla a face de Jesus”. Foi assim que Alexandre Paiva, pai do pequeno coroinha de São José dos Campos, resumiu em uma postagem emocionante a dor da perda do filho de 9 anos, morto no fim de julho após complicações de saúde.
Dois meses depois da tragédia, as palavras do pai reforçam a fé e a esperança de que o menino, tão querido pela comunidade, hoje intercede pela família junto a Deus.
Davi Sousa de Paiva tinha uma doença rara e saúde considerada frágil. Segundo relatos da família, o que provocou a morte foi uma complicação após uma virose, que evoluiu rapidamente. A notícia abalou a comunidade católica do Vale do Paraíba, onde o menino era coroinha e conhecido por sua alegria e devoção.
Durante o velório e a missa de sétimo dia, fiéis, parentes e amigos prestaram homenagens comoventes, destacando o exemplo de fé deixado por Davi mesmo em tão pouco tempo de vida.
Palavras do pai
Na 'carta' postada nesta semana, Alexandre Paiva descreveu o impacto da partida precoce do filho e como a fé tem sido fundamental para enfrentar a saudade.
“A partida de Davi foi inesperada, um choque repentino que nos pegou de surpresa. É um sentimento impossível de explicar; a cada dia, a certeza de sua ausência se torna mais real, como se o tempo tivesse parado nos seus nove anos de vida”, escreveu.
Segundo ele, a certeza da presença de Deus consola a família. “Temos a certeza de que o Davi foi poupado de sofrimentos terrenos e hoje contempla a face de Deus, realizando seu desejo de conhecer Jesus realista, como dizia, e hoje, não temos dúvidas que intercede por cada um de nós”, afirmou.
Fé e gratidão
Os pais destacam que, em meio à dor, a fé tem sido um alicerce. Eles relatam sentir o amparo divino em cada gesto, desde as orações e homenagens recebidas até momentos especiais, como a celebração de uma missa em casa, que fortaleceu a família.
A mãe, Elaine Paiva, também emocionou ao lembrar da trajetória do filho: “Nosso querido Davi viveu somente 9 anos, mas, com toda certeza, ensinou e marcou a vida de muitos. Gratidão a todos, continuem rezando pelo Davi e por nós”.
Veja a íntegra da mensagem postada pelo pai
"A partida de Davi foi inesperada, um choque repentino que nos pegou de surpresa. É um sentimento impossível de explicar; a cada dia, a certeza de sua ausência se torna mais real, como se o tempo tivesse parado nos seus nove anos de vida.
A saudade é imensa e indescritível. Ela dói fundo e se manifesta em cada canto da casa, palavras, gestos e lugares que frequentamos. No entanto, nestes dois meses, Deus tem se revelado de muitas formas, enviando sinais e acontecimentos que nos recordam: é preciso seguir em frente, manter a esperança e confiar em Sua misericórdia. O que nos separa do Davi é apenas um tempo, que não sabemos quanto, e a certeza que um dia voltaremos a nos reencontrar.
Sentimos o amparo de Deus diariamente, desde os gestos mais simples até os mais grandiosos: as orações pela sua cura, as homenagens comoventes no seu velório e missa de sétimo dia, o carinho dos amigos, dos parentes, irmãos do MENS e da família que nos sustenta, e até mesmo a ida a Joinville foi um presente Dele por meio do Sagrado Coração que lá nos amparava, no Santuário. Em tudo isso reconhecemos que Jesus está carregando nossa família no colo.
Temos a certeza de que o Davi foi poupado de sofrimentos terrenos e hoje contempla a face de Deus, realizando seu desejo de conhecer Jesus realista, com dizia, e hoje, não temos dúvidas que intercede por cada um de nós.
A dor é profunda, mas em nenhum momento perdemos a fé ou questionamos os desígnios de Deus. Confiamos que Ele continuará a nos sustentar a cada dia, pois cada gesto de carinho recebido nos enche de amor, emoção e esperança.
Nos dois meses de sua partida, tivemos ainda a graça de receber Jesus em nossa casa na celebração da Santa Missa, com Sua presença viva e real na Eucaristia. Esse momento tão especial nos fortaleceu e nos deu a certeza de que Ele caminha conosco, guiando e sustentando nossos passos.
Somos profundamente gratos por tanto amor, vindo de Deus e das pessoas que nos cercam. Rogamos para que possamos seguir em frente com fé, alegria e a convicção de que o céu está logo ali e é lá que queremos estar um dia!"