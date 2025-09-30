'Davi contempla a face de Jesus', diz pai de coroinha de SJC

“Davi contempla a face de Jesus”. Foi assim que Alexandre Paiva, pai do pequeno coroinha de São José dos Campos, resumiu em uma postagem emocionante a dor da perda do filho de 9 anos, morto no fim de julho após complicações de saúde.

Dois meses depois da tragédia, as palavras do pai reforçam a fé e a esperança de que o menino, tão querido pela comunidade, hoje intercede pela família junto a Deus.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp