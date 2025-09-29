'Estrutura da Casa Branca' já dá cara à nova Havan de Taubaté

A nova unidade da Havan em Taubaté já começa a chamar a atenção da população. A estrutura que remete à Casa Branca, marca registrada da rede, foi erguida nos últimos dias na Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro), no centro da cidade. A armação, que dá identidade visual à loja, pode ser vista de diversos pontos da região e confirma a expectativa de movimentação intensa até a inauguração.
Diferente de outras unidades da marca pelo país, a filial de Taubaté não contará com a tradicional Estátua da Liberdade, informação confirmada pela empresa. Essa será a segunda loja da cidade sem o monumento na fachada.
Com previsão de inauguração em 25 de outubro, a loja terá aproximadamente 6 mil metros quadrados de área construída, com um investimento de R$ 45 milhões. O espaço abrigará mais de 350 mil itens distribuídos em setores variados, como ferramentas, iluminação, produtos automotivos, bazar, decoração, utilidades domésticas, cama, mesa e banho, além de moda masculina, feminina, infantil e íntima.
A Havan já abriu 200 vagas de trabalho em seu site oficial, com oportunidades em diversos setores. As inscrições podem ser feitas de forma digital, sem necessidade de deslocamento.