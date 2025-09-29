'Estrutura da Casa Branca' já dá cara à nova Havan de Taubaté

A nova unidade da Havan em Taubaté já começa a chamar a atenção da população. A estrutura que remete à Casa Branca, marca registrada da rede, foi erguida nos últimos dias na Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro), no centro da cidade. A armação, que dá identidade visual à loja, pode ser vista de diversos pontos da região e confirma a expectativa de movimentação intensa até a inauguração.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Diferente de outras unidades da marca pelo país, a filial de Taubaté não contará com a tradicional Estátua da Liberdade, informação confirmada pela empresa. Essa será a segunda loja da cidade sem o monumento na fachada.