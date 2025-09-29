Influenciadora perde a vida em acidente no dia do aniversário

Três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo dois caminhões e um carro na madrugada de sexta-feira (26). Entre as vítimas estão a influenciadora digital Luana Raquel de Araújo, o empresário Korbinian Andreas Dengler e o corretor de imóveis Herbson Nunes Negrão.
O acidente ocorreu na BR-116, em Feira de Santana, na Bahia. Luana Araújo, de 29 anos, natural de Garanhuns (PE), morreu no dia de seu aniversário. Conhecida nas redes sociais, ela acumulava mais de 93 mil seguidores, onde compartilhava conteúdos sobre saúde, moda, viagens e rotina pessoal. O Colégio Santa Sofia, onde estudou, divulgou nota de pesar, destacando sua ligação com a instituição e a família.
Korbinian Andreas, apelidado de Bino, tinha 36 anos, era alemão e residia no Recife. Proprietário da rede de academias Happy Feet, com unidades em Garanhuns, Caruaru e Alemanha, ele era parceiro de negócios de Herbson Nunes Negrão, de 24 anos, natural de Garrafão do Norte (PA), sócio de uma imobiliária em Anápolis (GO) e planejando abrir uma empresa de maquinários para academia com Korbinian.
Testemunhas relataram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o motorista de um caminhão carregado com tomates perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e provocou a colisão com outro caminhão e com o carro das vítimas. O veículo de passeio tinha placa de Anápolis-GO.
As redes sociais das vítimas e de suas empresas divulgaram mensagens de luto e homenagem, ressaltando a dedicação e o legado deixado por cada um.