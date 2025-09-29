Influenciadora perde a vida em acidente no dia do aniversário

Três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo dois caminhões e um carro na madrugada de sexta-feira (26). Entre as vítimas estão a influenciadora digital Luana Raquel de Araújo, o empresário Korbinian Andreas Dengler e o corretor de imóveis Herbson Nunes Negrão.

O acidente ocorreu na BR-116, em Feira de Santana, na Bahia. Luana Araújo, de 29 anos, natural de Garanhuns (PE), morreu no dia de seu aniversário. Conhecida nas redes sociais, ela acumulava mais de 93 mil seguidores, onde compartilhava conteúdos sobre saúde, moda, viagens e rotina pessoal. O Colégio Santa Sofia, onde estudou, divulgou nota de pesar, destacando sua ligação com a instituição e a família.