Tauste de Taubaté abre nesta terça com expectativa

Taubaté ganha uma nova opção no varejo. Nesta terça-feira (30), às 9h, será inaugurado o hipermercado Tauste, na rua Domingos Rodrigues, nº 99, próximo ao Taubaté Shopping.
O empreendimento, construído na Vila Edmundo, nas imediações da avenida Charles Schneider, seguirá o mesmo padrão da unidade de São José dos Campos, que une supermercado e centro de apoio ao comércio.
Expectativa.
Há previsão de movimento intenso na inauguração. Para garantir tranquilidade e organização na chegada, o Tauste adotou um controle especial de entrada, priorizando funcionários e comerciantes locais antes da abertura oficial ao público.
Estrutura.
Com 500 vagas de estacionamento, em sua maioria cobertas, a nova loja vai oferecer açougue com carnes frescas desossadas no local, hortifrúti selecionado, padaria de produção própria e uma praça de alimentação com 320 lugares.
Além disso, o espaço reunirá serviços de conveniência e apoio ao consumidor, incluindo Farma Conde, Café Donuts, Lotérica, pet shop, academia Smart Fit e outras 40 lojas.
Emprego.
A chegada do Tauste também representa impacto positivo na economia local: foram gerados 570 empregos diretos e outros 150 indiretos. O processo seletivo movimentou a cidade, atraindo mais de 2,5 mil candidatos nos últimos meses.