Tauste de Taubaté abre nesta terça com expectativa

Taubaté ganha uma nova opção no varejo. Nesta terça-feira (30), às 9h, será inaugurado o hipermercado Tauste, na rua Domingos Rodrigues, nº 99, próximo ao Taubaté Shopping.

O empreendimento, construído na Vila Edmundo, nas imediações da avenida Charles Schneider, seguirá o mesmo padrão da unidade de São José dos Campos, que une supermercado e centro de apoio ao comércio.