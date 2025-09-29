29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INAUGURAÇÃO

Tauste de Taubaté abre nesta terça com expectativa

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Expectativa na abertura do Tauste Taubaté
Expectativa na abertura do Tauste Taubaté

Taubaté ganha uma nova opção no varejo. Nesta terça-feira (30), às 9h, será inaugurado o hipermercado Tauste, na rua Domingos Rodrigues, nº 99, próximo ao Taubaté Shopping.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O empreendimento, construído na Vila Edmundo, nas imediações da avenida Charles Schneider, seguirá o mesmo padrão da unidade de São José dos Campos, que une supermercado e centro de apoio ao comércio.

Expectativa.

Há previsão de movimento intenso na inauguração. Para garantir tranquilidade e organização na chegada, o Tauste adotou um controle especial de entrada, priorizando funcionários e comerciantes locais antes da abertura oficial ao público.

Estrutura.

Com 500 vagas de estacionamento, em sua maioria cobertas, a nova loja vai oferecer açougue com carnes frescas desossadas no local, hortifrúti selecionado, padaria de produção própria e uma praça de alimentação com 320 lugares.

Além disso, o espaço reunirá serviços de conveniência e apoio ao consumidor, incluindo Farma Conde, Café Donuts, Lotérica, pet shop, academia Smart Fit e outras 40 lojas.

Emprego.

A chegada do Tauste também representa impacto positivo na economia local: foram gerados 570 empregos diretos e outros 150 indiretos. O processo seletivo movimentou a cidade, atraindo mais de 2,5 mil candidatos nos últimos meses.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários