ASSASSINATO

Tentou roubar gados e matou a patroa fazendeira

Por Da Redação | Montanha (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Tentou roubar gados e matou a patroa fazendeira
Tentou roubar gados e matou a patroa fazendeira

Um homem de 30 anos foi preso na noite de sábado (27) suspeito de participar do latrocínio da fazendeira Vilma Costa Binda, de 80 anos. A vítima estava desaparecida desde quarta-feira (24) e teve o corpo encontrado dois dias depois.

O crime ocorreu na propriedade de Vilma, localizada em Montanha, no Norte do Estado. Segundo a polícia, o suspeito é vaqueiro da fazenda e confessou que matou a idosa com o objetivo de roubar gados.

Durante as investigações, os policiais apreenderam a arma utilizada no crime — um pedaço de madeira — e a chave do veículo da vítima. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

