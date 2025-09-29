Tentou roubar gados e matou a patroa fazendeira

Um homem de 30 anos foi preso na noite de sábado (27) suspeito de participar do latrocínio da fazendeira Vilma Costa Binda, de 80 anos. A vítima estava desaparecida desde quarta-feira (24) e teve o corpo encontrado dois dias depois.

O crime ocorreu na propriedade de Vilma, localizada em Montanha, no Norte do Estado. Segundo a polícia, o suspeito é vaqueiro da fazenda e confessou que matou a idosa com o objetivo de roubar gados.