29 de setembro de 2025
ACIDENTE

Perdeu o controle da caminhonete, bateu e morreu

Por Da Redação | Goiás
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Gabriel Pamphilly de Lima Rezende
Gabriel Pamphilly de Lima Rezende

Um engenheiro agrônomo de 27 anos morreu após perder o controle da caminhonete que dirigia e bater contra uma árvore. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (28).

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na GO-239. O veículo saiu da pista antes de atingir a árvore.

A vítima foi identificada como Gabriel Pamphilly de Lima Rezende. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

