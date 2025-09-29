29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Casal é baleado e perde a vida após confusão em casa noturna

Por Da Redação | Londrina (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Casal é baleado e perde a vida após confusão em casa noturna
Casal é baleado e perde a vida após confusão em casa noturna

Um casal foi morto a tiros durante uma confusão na madrugada deste sábado (27). O autor dos disparos fugiu em um carro junto com outros três homens.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em frente a uma casa noturna no Jardim Agari, em Londrina, no norte do Paraná, na Avenida Rio Branco. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom e esteve no local para atender a ocorrência.

Segundo relatos de testemunhas registrados no Boletim de Ocorrência, no momento do ataque a mulher tentou proteger o marido e entrou na frente dele, mas acabou atingida. Os dois foram baleados e não resistiram aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os suspeitos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários