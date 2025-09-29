Casal é baleado e perde a vida após confusão em casa noturna

Um casal foi morto a tiros durante uma confusão na madrugada deste sábado (27). O autor dos disparos fugiu em um carro junto com outros três homens.
O crime aconteceu em frente a uma casa noturna no Jardim Agari, em Londrina, no norte do Paraná, na Avenida Rio Branco. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom e esteve no local para atender a ocorrência.
Segundo relatos de testemunhas registrados no Boletim de Ocorrência, no momento do ataque a mulher tentou proteger o marido e entrou na frente dele, mas acabou atingida. Os dois foram baleados e não resistiram aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os suspeitos.