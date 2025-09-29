Famílias cobram continuidade no atendimento a crianças do Gaia

Pais de crianças atendidas pelo Gaia, em São José dos Campos, manifestaram preocupação após serem informados de que os atendimentos seriam interrompidos para aqueles que completaram 7 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo relatos, durante reunião realizada nesta segunda-feira (29) com a coordenação do espaço, a prefeitura havia estabelecido que os atendimentos seriam mantidos apenas até 10 de novembro.