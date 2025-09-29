Famílias cobram continuidade no atendimento a crianças do Gaia

Pais de crianças atendidas pelo Gaia, em São José dos Campos, manifestaram preocupação após serem informados de que os atendimentos seriam interrompidos para aqueles que completaram 7 anos.
Segundo relatos, durante reunião realizada nesta segunda-feira (29) com a coordenação do espaço, a prefeitura havia estabelecido que os atendimentos seriam mantidos apenas até 10 de novembro.
O contrato vigente entre a administração municipal e a instituição contempla a chamada primeira infância, que vai de 0 a 6 anos. Para além dessa faixa etária, um projeto que previa atendimento dos 7 aos 10 anos chegou a ser apresentado, mas não foi renovado pelo município.
Com a repercussão nas redes sociais e a mobilização de famílias, uma nova informação chegou às mães: os educadores comunicaram que as crianças não serão desligadas da rede. Apesar disso, os pais ainda cobram um posicionamento oficial da prefeitura, temendo que a decisão seja apenas temporária.
“Queremos uma certeza de que os atendimentos vão continuar de fato após o dia 10, porque sabemos que em São José não existe outro local que ofereça a mesma rede de apoio com médicos e terapeutas como existe no Gaia. Muitas famílias ainda estão na fila de espera por atendimento”, afirmou uma das mães.
A principal reivindicação agora é que a prefeitura formalize a assinatura do contrato “sete mais”, garantindo a continuidade do acompanhamento das crianças a partir de 7 anos.
Procurada pela OVALE a Prefeitura de São José dos Campos disse que está irá responder por meio de nota.
*Notícia em atualização