Assassinou a esposa com mata-leão e foi condenado

Um lutador foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por matar a própria esposa. A sentença foi definida após mais de 12 horas de julgamento no Tribunal do Júri.

O caso aconteceu em 3 de abril de 2023, no Conjunto Cidade Nova, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A vítima, Danielle Rocha Goyana, de 41 anos, foi feita refém dentro de casa e assassinada pelo marido, Fábio Anderson Ribeiro, de 45 anos.