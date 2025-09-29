29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Assassinou a esposa com mata-leão e foi condenado

Por Da Redação | Ananindeua (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Assassinou a esposa com mata-leão e foi condenado
Assassinou a esposa com mata-leão e foi condenado

Um lutador foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por matar a própria esposa. A sentença foi definida após mais de 12 horas de julgamento no Tribunal do Júri.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em 3 de abril de 2023, no Conjunto Cidade Nova, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A vítima, Danielle Rocha Goyana, de 41 anos, foi feita refém dentro de casa e assassinada pelo marido, Fábio Anderson Ribeiro, de 45 anos.

Durante o julgamento, a promotoria defendeu as qualificadoras da denúncia, enquanto a defesa tentou descaracterizar o feminicídio, alegando legítima defesa ou homicídio privilegiado.

A Justiça manteve a prisão do réu e destacou a gravidade do crime, que incluiu agressões, desfiguração e asfixia, conforme apontaram laudos do Instituto Médico Legal (IML).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários