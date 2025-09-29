Carro e caminhões matam mãe e filho atropelados

Uma mulher de 57 anos e o filho, de 30, morreram após serem atropelados na noite de sábado (27). O caso ocorreu durante a travessia da pista e envolveu um carro e dois caminhões.

O acidente foi registrado na BR-376, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais do Paraná, próximo ao viaduto da Santa Paula. As vítimas foram identificadas como Eni Amaral Alves Betim e Fernando Alves Betim.