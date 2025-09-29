Carro e caminhões matam mãe e filho atropelados

Uma mulher de 57 anos e o filho, de 30, morreram após serem atropelados na noite de sábado (27). O caso ocorreu durante a travessia da pista e envolveu um carro e dois caminhões.
O acidente foi registrado na BR-376, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais do Paraná, próximo ao viaduto da Santa Paula. As vítimas foram identificadas como Eni Amaral Alves Betim e Fernando Alves Betim.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que mãe e filho tentavam alcançar um veículo que os aguardava do outro lado da rodovia. No momento da travessia, Eni foi atingida por um automóvel ocupado por quatro pessoas. Já Fernando acabou atropelado em seguida por dois caminhões, cujos motoristas não pararam. A PRF investiga as circunstâncias do acidente.