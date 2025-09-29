29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Criança autista morre esmagada na própria cama e pais são presos

Por Da Redação | Minnesota, EUA
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Criança autista morre esmagada na própria cama e pais são presos
Criança autista morre esmagada na própria cama e pais são presos

Uma criança autista de 10 anos morreu após ficar presa e ser esmagada pela própria cama. Os pais foram detidos acusados de homicídio culposo, já que a menina teria passado horas sem qualquer supervisão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos. Quando a polícia chegou à residência, encontrou a cama de segurança quebrada, colchões sujos e forte odor de urina e fezes.

De acordo com as autoridades, a menina já havia falecido várias horas antes do chamado feito pelos responsáveis. Heather e Darcy Cross, identificados como pais da vítima, foram presos e aguardam os desdobramentos do processo judicial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários