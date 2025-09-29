Criança autista morre esmagada na própria cama e pais são presos

Uma criança autista de 10 anos morreu após ficar presa e ser esmagada pela própria cama. Os pais foram detidos acusados de homicídio culposo, já que a menina teria passado horas sem qualquer supervisão.

O caso aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos. Quando a polícia chegou à residência, encontrou a cama de segurança quebrada, colchões sujos e forte odor de urina e fezes.