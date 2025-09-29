29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ASSASSINATO

Mãe tortura e mata filho de 1 anos e meio por se recusar a comer

Por Da Redação | Paulista (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Mãe tortura e mata filho de 1 anos e meio por se recusar a comer
Uma mulher foi condenada a 41 anos e sete meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por torturar e espancar o próprio filho até a morte. A decisão foi publicada na última quinta-feira (25).

O crime ocorreu em fevereiro de 2023, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O processo foi analisado pela 1ª Vara Criminal da cidade.

Segundo a investigação, Nayara Uedna Costa da Silva agrediu o filho, Kayo Ravy Costa da Paixão, de apenas 1 ano e 5 meses, após a criança se recusar a almoçar. O Ministério Público apontou que, nos meses anteriores ao crime, a mulher já vinha praticando agressões frequentes contra o menino, alegando que ele seria “mimado”.

As violências incluíam tapas, puxões de cabelo e empurrões que chegaram a fazer a criança bater a cabeça na parede. No dia do crime, o menino ainda foi socorrido por vizinhos e parentes, mas não resistiu aos ferimentos.

