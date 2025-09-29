Empresário e noiva morrem em acidente de carro

Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio na madrugada desta sexta-feira (26). A batida ocorreu por volta de 1h20.

O caso aconteceu no km 433 da BR-116, em trecho de Feira de Santana, no sentido Santo Estêvão. De acordo com testemunhas, o caminhão que transportava tomates perdeu o controle, invadiu a pista contrária e atingiu os outros veículos.