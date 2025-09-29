Empresário e noiva morrem em acidente de carro

Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio na madrugada desta sexta-feira (26). A batida ocorreu por volta de 1h20.
O caso aconteceu no km 433 da BR-116, em trecho de Feira de Santana, no sentido Santo Estêvão. De acordo com testemunhas, o caminhão que transportava tomates perdeu o controle, invadiu a pista contrária e atingiu os outros veículos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas fatais estavam no carro de placa de Anápolis (GO). Elas foram identificadas como Korbinian Andreas Dengler, 36 anos, proprietário da Happy Academia em Garanhuns, Luana Raquel de Araújo Melo, 29, influenciadora digital natural da mesma cidade, e Herbson Nunes Negrão, 24, também funcionário da academia.
O motorista do caminhão de tomates ficou preso às ferragens, foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital da região. O condutor do outro caminhão sofreu apenas ferimentos leves e também recebeu atendimento médico.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a remoção dos corpos. As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.