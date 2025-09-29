Briga, tiros, morte e criança ferida após festa em sítio

Um ataque a tiros interrompeu uma festa de aniversário e deixou duas pessoas mortas, uma criança de três anos em estado gravíssimo e outras duas feridas. O caso ocorreu na noite de 27 de setembro de 2025.

O crime aconteceu em um sítio na zona rural de Itaocara, no distrito de Caeté, bairro Ambal. Segundo a Polícia Militar, um homem encapuzado e vestido de preto invadiu o local e disparou várias vezes contra os convidados. A principal suspeita é de que a ação esteja ligada a uma disputa entre facções criminosas.