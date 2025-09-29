Briga, tiros, morte e criança ferida após festa em sítio

Um ataque a tiros interrompeu uma festa de aniversário e deixou duas pessoas mortas, uma criança de três anos em estado gravíssimo e outras duas feridas. O caso ocorreu na noite de 27 de setembro de 2025.
O crime aconteceu em um sítio na zona rural de Itaocara, no distrito de Caeté, bairro Ambal. Segundo a Polícia Militar, um homem encapuzado e vestido de preto invadiu o local e disparou várias vezes contra os convidados. A principal suspeita é de que a ação esteja ligada a uma disputa entre facções criminosas.
As vítimas fatais foram identificadas como Marcos Vinícius Siqueira da Silva, de 21 anos, e Solange Rodrigues Câmara, de 48 anos. Já a criança, baleada na cabeça, foi levada em estado crítico para uma unidade hospitalar de maior complexidade.
Além dela, outras duas pessoas também ficaram feridas, mas seus nomes não foram divulgados oficialmente. A 135ª Delegacia de Itaocara instaurou inquérito para investigar o caso e identificar os envolvidos.
De acordo com informações preliminares, o ataque pode ter sido uma represália a uma tentativa de homicídio registrada cerca de dez dias antes no município. A Polícia Civil segue em busca de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para avançar nas investigações.
O episódio aumentou a sensação de medo e insegurança em Itaocara, e moradores relatam preocupação com a escalada da violência na região.