Vídeo mostra local de capotamento na Dutra, em SJC

Um vídeo registrou o momento de um acidente na tarde desta segunda-feira (29), na via marginal da Rodovia Presidente Dutra, sob o viaduto Antônio Bezerra Filho, no bairro Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na batida, um carro ficou completamente destruído. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local.