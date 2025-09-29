29 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Vídeo mostra local de capotamento na Dutra, em SJC

Reprodução
Vídeo mostra local de capotamento na Dutra, em SJC
Vídeo mostra local de capotamento na Dutra, em SJC

Um vídeo registrou o momento de um acidente na tarde desta segunda-feira (29), na via marginal da Rodovia Presidente Dutra, sob o viaduto Antônio Bezerra Filho, no bairro Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.

Na batida, um carro ficou completamente destruído. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

