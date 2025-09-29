Família e amigos oram pela vida de jovens após acidente em SJC

Um adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido após um acidente de motocicleta na madrugada deste domingo (28) em São José dos Campos. O caso aconteceu na Rodovia Henrique Eroles, na altura do bairro Chácaras Reunidas, em frente ao restaurante Churrasquilo.
Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento de rotina quando avistou uma motocicleta Bajaj Dominar 400, com a placa parcialmente encoberta por capacetes. Os ocupantes, dois jovens sem capacete, desobedeceram à ordem de parada e fugiram em alta velocidade pelas ruas do bairro Campos dos Alemães.
Durante a fuga, os dois perderam o controle do veículo na Estrada do Imperador, bateram contra a sarjeta e caíram. Ambos ficaram feridos e foram socorridos pelo resgate ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.
Inicialmente chegou a ser registrada a morte do passageiro, identificado como Gustavo Costa Souza, de 17 anos, mas uma segunda atualização confirmou que ele segue entubado em estado gravíssimo. O condutor foi identificado como Miguel Augusto Floriano Almeida, que não possui habilitação para conduzir motocicleta.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pelo 3º Distrito Policial de São José.
Diante da gravidade do acidente, familiares e amigos organizaram uma roda de oração pela vida de Gustavo e Miguel. O encontro acontece nesta segunda-feira (29), às 20h, na Rua Ícatu, nº 644, Conjunto Trinta e Um de Março, na zona sul da cidade.