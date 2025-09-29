SJC: TCE vê falhas, mas emite parecer favorável a contas de 2023

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) emitiu parecer favorável, com ressalvas, às contas de 2023 da Prefeitura de São José dos Campos. O julgamento foi realizado pela Primeira Câmara em 2 de setembro, mas a decisão foi publicada apenas na última sexta-feira (26).

Entre as falhas apontadas pelo TCE estão déficit orçamentário de R$ 105 milhões, falta de recolhimento de aportes mensais para equacionamento da insuficiência financeira do IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal), prédios municipais sem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), além da espera de até nove anos para a realização de procedimentos cirúrgicos e de até dois anos por consultas de especialidades médicas e exames.