PM prende 4 suspeitos pelo sequestro de pai e filho de São José

Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, na tarde desta segunda-feira (29), quatro homens suspeitos de sequestrar e ameaçar matar um empresário e o filho dele no Vale do Paraíba. A prisão aconteceu nas proximidades do CTA (Centro Técnico Aeroespacial), em São José dos Campos. Todos os detidos são de Rondônia, e um deles já possuía mandado de prisão em aberto.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a polícia, o crime ocorreu na última sexta-feira (26) e se estendeu por mais de uma hora e meia, envolvendo agressões físicas, ameaças de morte e exigências de bens de alto valor. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí ficará responsável pelo inquérito.
Linha do tempo do crime:
Abordagem em Jacareí.
Por volta das 13h de sexta-feira, o filho adulto da família dirigia um Fiat Mobi quando foi fechado por dois carros, um Jeep Renegade e um Hyundai HB20, ambos cinza, na Rotatória das Letras, próximo à rodoviária do bairro Villa Branca, em Jacareí. O veículo teve o pneu estourado e o jovem foi capturado por pelo menos três homens.
Invasão.
Os criminosos levaram o rapaz à força até o apartamento do pai, em São José dos Campos, onde entraram utilizando o sistema de reconhecimento facial do próprio filho. No local, reviraram o imóvel em busca de armas, ameaçaram o empresário, o jovem e ainda um adolescente de 15 anos da família, exigindo o pagamento de uma suposta dívida.
Coação em Ubatuba.
Na sequência, pai e filho foram levados para Ubatuba. Parte do grupo seguiu com as vítimas no Jeep Renegade, enquanto outros permaneceram em São José dos Campos. No litoral, as ameaças continuaram: as vítimas foram agredidas com tapas no rosto e pressionadas a entregar bens como um apartamento de praia, uma Land Rover e valores entre R$ 100 mil e R$ 350 mil, que deveriam ser pagos até esta segunda-feira (29). Os criminosos afirmaram ter fotos da família, informações sobre a escola do adolescente e detalhes de deslocamentos, indicando monitoramento prévio.
Liberação.
No início da noite, as vítimas foram trazidas de volta ao Vale do Paraíba e liberadas. O Fiat Mobi, com o pneu furado, foi abandonado nas imediações de uma farmácia em Jacareí. Antes de deixarem o local, os suspeitos reiteraram as ameaças: caso o dinheiro e os bens não fossem entregues até 6h30 de segunda-feira, toda a família sofreria represálias.
Prisão.
Na tarde desta segunda-feira (29), quatro suspeitos foram localizados pelo BAEP nas proximidades do CTA, em São José dos Campos. Eles foram levados para a Central de Polícia Judiciária e prestam depoimento. As vítimas relataram a participação de pelo menos quatro homens na ação criminosa.