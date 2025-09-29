PM prende 4 suspeitos pelo sequestro de pai e filho de São José

Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, na tarde desta segunda-feira (29), quatro homens suspeitos de sequestrar e ameaçar matar um empresário e o filho dele no Vale do Paraíba. A prisão aconteceu nas proximidades do CTA (Centro Técnico Aeroespacial), em São José dos Campos. Todos os detidos são de Rondônia, e um deles já possuía mandado de prisão em aberto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a polícia, o crime ocorreu na última sexta-feira (26) e se estendeu por mais de uma hora e meia, envolvendo agressões físicas, ameaças de morte e exigências de bens de alto valor. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí ficará responsável pelo inquérito.