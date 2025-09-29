Sequestro: pai e filho de SJC são agredidos e ameaçados de morte

Um empresário de 46 anos e o filho, moradores de São José dos Campos, viveram momentos de terror após serem sequestrados e mantidos em cárcere privado por cerca de 1h30 no Vale do Paraíba.

Durante o crime, os bandidos agrediram as vítimas, ameaçaram matar familiares e exigiram o pagamento de até R$ 350 mil e a entrega de bens como carros e imóveis. O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí.

Como aconteceu o sequestro