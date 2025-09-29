29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Sequestro: pai e filho de SJC são agredidos e ameaçados de morte

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa

Um empresário de 46 anos e o filho, moradores de São José dos Campos, viveram momentos de terror após serem sequestrados e mantidos em cárcere privado por cerca de 1h30 no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante o crime, os bandidos agrediram as vítimas, ameaçaram matar familiares e exigiram o pagamento de até R$ 350 mil e a entrega de bens como carros e imóveis. O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí.

Como aconteceu o sequestro

O crime teve início na última sexta-feira (27), em Jacareí. Por volta das 13h, o filho do empresário foi abordado na Rotatória das Letras, próximo à rodoviária do Villa Branca. Ele dirigia um Fiat Mobi quando foi fechado por dois veículos — um Jeep Renegade e um Hyundai HB20, ambos cinzas.

Ao tentar escapar, o jovem teve o pneu estourado e acabou rendido por pelo menos três criminosos. Sob ameaça, ele foi levado até o apartamento do pai, em São José dos Campos, onde os bandidos usaram o reconhecimento facial do refém para entrar no prédio. Dentro do imóvel, o empresário, o filho e um adolescente de 15 anos foram ameaçados e coagidos a pagar uma suposta dívida.

Viagem forçada até Ubatuba

Em seguida, pai e filho foram levados pelos sequestradores até Ubatuba, no Litoral Norte. Durante o trajeto e no cativeiro improvisado, as vítimas sofreram agressões físicas — como tapas no rosto — e tortura psicológica. Os criminosos exigiam a transferência de um apartamento na praia, de uma Land Rover e quantias entre R$ 100 mil e R$ 350 mil, sob ameaça de execução.

Os bandidos diziam monitorar a rotina da família e afirmaram ter fotos do adolescente e informações sobre a escola onde ele estuda, aumentando ainda mais o clima de medo.

Liberação sob ameaças

No início da noite, o grupo levou as vítimas de volta ao Vale. O Fiat Mobi, utilizado pelo jovem, foi abandonado com o pneu furado perto de uma farmácia em Jacareí. Antes de liberar pai e filho, os sequestradores reforçaram a ameaça: caso os valores e bens não fossem entregues até 6h30 da manhã desta segunda-feira (29), toda a família sofreria retaliações.

Segundo o empresário, o crime estaria relacionado a um negócio de madeira que não se concretizou. Cheques de um cliente não foram compensados, o que teria gerado prejuízo a um suposto credor que passou a cobrar a dívida de forma violenta. Ele apontou um homem de 42 anos como principal responsável pela cobrança e disse que outros comparsas teriam sido “contratados” para a extorsão.

Agressões

Já o filho relatou agressões — com marcas visíveis no pescoço — e ameaças de morte à família, confirmando que o valor exigido chegou a R$ 350 mil.

Apesar das divergências nos depoimentos sobre o montante da cobrança (R$ 100 mil segundo o pai; R$ 350 mil segundo o filho), ambos confirmaram o sequestro, o transporte forçado entre cidades, as agressões e as ameaças constantes.

A Polícia Civil segue investigando o caso, que envolve ao menos quatro sequestradores. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários