Sequestro: pai e filho de SJC são agredidos e ameaçados de morte

Um empresário de 46 anos e o filho, moradores de São José dos Campos, viveram momentos de terror após serem sequestrados e mantidos em cárcere privado por cerca de 1h30 no Vale do Paraíba.
Durante o crime, os bandidos agrediram as vítimas, ameaçaram matar familiares e exigiram o pagamento de até R$ 350 mil e a entrega de bens como carros e imóveis. O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí.
Como aconteceu o sequestro
O crime teve início na última sexta-feira (27), em Jacareí. Por volta das 13h, o filho do empresário foi abordado na Rotatória das Letras, próximo à rodoviária do Villa Branca. Ele dirigia um Fiat Mobi quando foi fechado por dois veículos — um Jeep Renegade e um Hyundai HB20, ambos cinzas.
Ao tentar escapar, o jovem teve o pneu estourado e acabou rendido por pelo menos três criminosos. Sob ameaça, ele foi levado até o apartamento do pai, em São José dos Campos, onde os bandidos usaram o reconhecimento facial do refém para entrar no prédio. Dentro do imóvel, o empresário, o filho e um adolescente de 15 anos foram ameaçados e coagidos a pagar uma suposta dívida.
Viagem forçada até Ubatuba
Em seguida, pai e filho foram levados pelos sequestradores até Ubatuba, no Litoral Norte. Durante o trajeto e no cativeiro improvisado, as vítimas sofreram agressões físicas — como tapas no rosto — e tortura psicológica. Os criminosos exigiam a transferência de um apartamento na praia, de uma Land Rover e quantias entre R$ 100 mil e R$ 350 mil, sob ameaça de execução.
Os bandidos diziam monitorar a rotina da família e afirmaram ter fotos do adolescente e informações sobre a escola onde ele estuda, aumentando ainda mais o clima de medo.
Liberação sob ameaças
No início da noite, o grupo levou as vítimas de volta ao Vale. O Fiat Mobi, utilizado pelo jovem, foi abandonado com o pneu furado perto de uma farmácia em Jacareí. Antes de liberar pai e filho, os sequestradores reforçaram a ameaça: caso os valores e bens não fossem entregues até 6h30 da manhã desta segunda-feira (29), toda a família sofreria retaliações.
Segundo o empresário, o crime estaria relacionado a um negócio de madeira que não se concretizou. Cheques de um cliente não foram compensados, o que teria gerado prejuízo a um suposto credor que passou a cobrar a dívida de forma violenta. Ele apontou um homem de 42 anos como principal responsável pela cobrança e disse que outros comparsas teriam sido “contratados” para a extorsão.
Agressões
Já o filho relatou agressões — com marcas visíveis no pescoço — e ameaças de morte à família, confirmando que o valor exigido chegou a R$ 350 mil.
Apesar das divergências nos depoimentos sobre o montante da cobrança (R$ 100 mil segundo o pai; R$ 350 mil segundo o filho), ambos confirmaram o sequestro, o transporte forçado entre cidades, as agressões e as ameaças constantes.
A Polícia Civil segue investigando o caso, que envolve ao menos quatro sequestradores. Nenhum suspeito foi preso até o momento.